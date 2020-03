OPINIE. De ce sunt mici partidele mici Și nu zic asta pentru ca mor, neaparat, de grija lor și nici pentru ca eșecul unor partide nu e, în general, numai treaba lor. Nu, ci pur și simplu, pentru a sesiza o realitate politica evidenta și a exprima câteva îngrijorari pentru politica româneasca. Întâi de toate, USR și PLUS sunt partide de lideri, mai ales pentru ca nu sunt partide de mase. Nu-i un simplu joc de cuvinte și am sa explic. Un partid cu câteva mii/zeci de mii de membri nu este un partid de mase, ca sa se poata baza, ca atare, pe susținerea masiva și (fie numai) pe votul membrilor… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

