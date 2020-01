Stiri pe aceeasi tema

- Fostul jucator de baschet, Kobe Bryant, in varsta de 41 de ani, și-a pierdut viața in urma prabușirii unui elicopter in Calabasas, California. In acel accident a murit și una dintre cele patru fiice ale sportivului, care avea doar 13 ani.

- Duminica, Kobe Bryant și fiica lui Gianna au murit intr-un accident de elicopter. In aparatul de zbor aparținand fostei vedete de baschet se aflau 9 persoane. Conform oficialitaților americane, nimeni nu a supreviețuit. Fostul superstar NBA Kobe Bryant calatorea de obicei cu elicopterul, iar acum mergea…

- "Moartea unui simbol", "disparitia unei legende" sunt cateva dintre titlurile presei mondiale, aflata in stare de soc dupa decesul fostului baschetbalist american Kobe Bryant, unul dintre cei mai mari jucatori din istoria NBA, relateaza AFP. In Statele Unite, unde legendarul jucator a evoluat timp de…

- Vestea mortii lui Kobe Bryant a socat o lume intreaga. Pierderea sa a lasat urme adanci atat in inimile apropiatilor, cat si ale amiratorilor sai. Printre prietenii sai s-a numarat si Cristiano Ronaldo, care, in amintirea regretatului sportiv, a transmis un mesaj dureros pe retelele de socialiazare.

- Moartea celebrului baschetbalist Kobe Bryant a venit ca un traznet. Sportivul s-a stins din viața dupa ce elicopterul in care se afla s-a prabușit, la bord aflandu-se și fiica lui Gigi, in varsta de 13 ani.

- Capitanul echipei FC Barcelona, Lionel Messi, a transmis un mesaj de condoleanțe dupa moartea fostului mare baschetbalist Kobe Bryant, declarandu-se profund intristat de veste, potrivit Mediafax."Am ramas fara cuvinte... Gandurile mele se indreapta catre familia lui Kobe și catre prietenii…

