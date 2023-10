Stiri pe aceeasi tema

- Tusea la copii trebuie tratata cu calm, iar doctoriile date in doze repetate sunt cu certitudine inutile și uneori daunatoare, transmite dr. Mihai Craiu, medic pediatru și creatorul paginii Spitalul Virtual pentru Copii.

- Un studiu, publicat recent in revista The Lancet, arata ca, in anul 2020, la nivel global, unul din zece copii s-a nascut prematur, in majoritatea lor avand mame adolescente. Concret, studiul, realizat de experți ai Organizației Mondiale a Sanatații, UNICEF și London School of Hygiene and Tropical Medicine,…

- O noua mutație a SARS-CoV-2, numita BA.2.86, este foarte contagioasa, și deja au inregistrate mai multe cazuri, transmite dr. Mihai Craiu, medic pediatru și creatorul paginii Spitalul Virtual pentru Copii. „Vom dormi rau daca ne așternem prost, pe principiul ca merge și așa”, avertizeaza medicul.

- In momentul dezastrului de la Crevedia, in țara noastra, din cele aproximativ 30 de paturi pentru pacienții mari arși, erau libere doar șase locuri: cinci la București și unul la Timișoara, a precizat ministrul Rafila. Potrivit ministrului Sanatații, suntem in acesta situație, deoarece proiectele de…

- Armata pakistaneza a salvat doi copii dintre cele opt persoane blocate intr-un teleferic care atarna deasupra unei prapastii adanci, dupa ce un cablu s-a rupt marti dimineata devreme, intr-o operatiune de mare risc complicata de rafalele de vant, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Sapte elevi si…

- O noua varianta de Covid, numita Eris, a fost depistata pe coastele britanice, inclusiv in Franța. Deși nu este catalogata ca o varianta ingrijoratoare, potrivit Organizației Mondiale a Sanatații, totuși Eris este monitorizata pentru ca deja a fost detectata in mai multe țari, printre care Anglia și…

- Președintele Asociației medicilor de urgența din Franța considera ca spitalul traverseaza ”o criza absolut fara precedent”, transmite BFMTV. Lipsa de personal, canicula, flux mare de turiști… Sunt realitațile cu care se confrunta serviciile de urgența din Franța. BFMTV da mai multe exemple. Unul…

- Canada merge mai departe pe linia descurajarii fumatului și a luat masura inscripționarii fiecarei țigari cu avertismente referitoare la afectarea sanatații, anunța The Guardian. Astfel, pe fiecare țigara vor fi imprimate avertismente ca ”otrava la fiecare puf”, ”țigarile provoaca impotența”. Canada…