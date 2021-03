Stiri pe aceeasi tema

- In lipsa vizitatorilor, Muzeul Luvru se reorienteaza in mediul digital. A creat o platforma care reunește pentru prima data toate operele de arta ale muzeului: collections.louvre.fr. Toate cele 482.000 de lucrari de arta sunt disponibile gratuit, potrivit brasovstiri.ro. Baza de date a Muzeului…

- In timp ce salile muzeelor ​​raman inchise din cauza restricțiilor de blocare Covid-19 din Franța, baza de date a Luvrului – aproape o jumatate de milion de opere de arta – este disponibila gratuit publicului pe o platforma nou lansata, collections.louvre.fr. Din cele 482.000 de articole din colecție,…

- Incepand din martie și pana in octombrie, mașinile Google Street View vor reveni in Romania, in peste 100 de localitați, pentru a actualiza imaginile de pe Google Maps. Preluarea de imagini 360o Street View in Romania va incepe vineri, 26 martie. Mașinile Google Street View vor acoperi zone și localitați…

- Scriitorii și criticii de arta din Timișoara au facut o petiție in cazul Victor Neumann, managerul Muzeului de Arta. Din dosarul acestuia lipsește declarația pe proprie raspundere ca nu a colaborat cu Securitatea. Un document oficial al CNSAS atesta ca numele conspirativ „Hodos” a fost asociat in actele…

- Sute de cadre didactice au format cozi la centrele de vaccinare amenajate special pentru ei la Romexpo. Daca la inceputul campaniei de vaccinare, cadrele didactice, in majoritate, erau reticente la ideea de a primi serul pentru imunizare, vineri situația a aratat cu totul altceva. Dis de dimineața profesorii…

- Teatrul de Stat Constanta marcheaza, vineri, Ziua Culturii Nationale, prin organizarea unor evenimente culturale printre care difuzarea online a proiectului video-teatral "Peninsula misterioasa", dedicat memoriei Doinei Pauleanu, critic si istoric de arta, precum si director al Muzeului de Arta din…

- Muzeul Luvru din Paris a fost lovit din plin de pandemia de Covid-19, numarul de vizitatori care i-au trecut pragul in 2020 fiind cu 72% mai mic decat in 2019, iar veniturile s-au diminuat cu peste 90 de milioane de euro, a anuntat vineri conducerea muzeului, transmite AFP preluat de agerpres. Cel…