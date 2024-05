Nivelul de violența al discursurilor a atins cote maxime in SUA, dupa condamnarea penala a fostului președinte Donald Trump. Taberele sunt oricum bine delimitate intre republicani și democrați, in contextul anului electoral – in noiembrie Joe Biden și Trump vor concura din nou in alegeri. Apariția din nou a celor mai stridente voci din ambele […] The post Tensiuni majore in politica și in societatea americana, dupa condamnarea lui Donald Trump appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .