Operațiunile de salvare continuă în Filipine după ploile mortale de Crăciun Operațiunile de salvare continua in Filipine dupa ploile mortale ce s-au revarsat chiar de Craciun. Numarul morților din cauza ploilor din ziua de Craciun din sudul Filipinelor a depașit o duzina, au declarat autoritațile marți (27 decembrie), iar cautarea a aproape doua duzini de persoane continua, in timp ce inundațiile au inceput sa se retraga. Imagini filmate de Garda de Coasta filipineza luni (26 decembrie) au aratat ca salvatorii ii ajuta pe localnici sa treaca prin apa pana la brau in orașul Clarin din sudul provinciei Misamis Occidental, potrivit Reuters. Operațiunile de salvare din Filipine… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O cisterna de benzina a explodat in Johannesburg, ucigand opt persoane, ranind mai multe și distrugand cladirile din apropiere. O cisterna aparent blocata sub un pod a explodat in Johannesburg sambata (24 decembrie), ucigand opt persoane, ranind mai multe și distrugand cladirile din apropiere, au declarat…

- Locuitorii Kievului sunt optimiști in ceea ce privește perspectivele calatoriei președintelui ucrainean Volodymyr Zelenski in Statele Unite miercuri (21 decembrie). Zelenski se deplaseaza la Washington pentru a se intalni miercuri cu președintele Joe Biden și a se adresa Congresului, in prima sa calatorie…

- Nord-coreenii au comemorat 11 ani de la moartea fostului lider Kim Jong Il, a anunțat sambata (17 decembrie) presa de stat. Intr-o inregistrare video furnizata de agenția oficiala de știri a Nordului, KCNA, pe care Reuters nu o poate verifica in mod independent, locuitorii și soldații au fost vazuți…

- O efigie in marime naturala a președintelui rus Vladimir Putin, așezata pe un tanc micuț a aparut sambata (12 noiembrie) in Regent’s Park, in centrul Londrei, ca parte a unei expoziții de arta a artistului stradal francez James Colomina. Parinții și copiii deopotriva au reacționat cu surprindere la…

- In timp ce incendiile din Oregon și Washington sufoca cu fum o mare parte din nord-vestul Pacificului american, ceea ce este anormal pentru aceasta perioada a anului, un cercetator universitar spune ca autoritațile trebuie sa fie pregatite pentru sezoane de incendii prelungite, care devin tot mai frecvente…

- Un magazin universal de lux din Marea Britanie a fost vandalizat de activiștii pentru clima, nemulțumiți de explorarea, dezvoltarea și producția de combustibili fosili. Doi protestatari impotriva schimbarilor climatice au pulverizat vopsea portocalie pe ferestrele magazinului universal de lux Harrods,…

- Majoritatea pacienților cu COVID-19 care au simptome persistente la 12 luni sunt susceptibile de a avea simptome și la 18 luni, sugereaza noile date. Constatarile sunt extrase dintr-un studiu amplu efectuat pe 33.281 de persoane din Scoția care au fost testate pozitiv pentru coronavirus. Cele mai multe…

- Inundațiile provocate de taifunul Nesat au scufundat duminica, 16 octombrie, sate și terenuri agricole din nordul Filipinelor, obligand sute de familii sa fuga din casele lor din provincia Cagayan. Nesat, cu vanturi de 120 km pe ora, a trecut prin nordul Filipinelor, avariind case, scufundand drumuri…