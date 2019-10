Stiri pe aceeasi tema

- Circulația rutiera se desfașoara in condiții de iarna pe Transfagarașan, intre Balea Cascada și Balea Lac. Stratul de zapada masoara trei centimetri, a anuntat Directia Regionala de Drumuri (DRP) Brasov.

- Ziarul Unirea FOTO. Circulație in condiții de IARNA pe DN 7C Transfagarașan. Intervenție a drumarilor cu 6 utilaje și 21 de tone de material antiderapant Se circula in condiții de iarna pe DN 7C – Transfagarașan, in județul Sibiu respectiv pe DN 12C, DN 13A și DN 13B, in județul Harghita. Vremea rea…

- In urma precipitațiilor sub forma de lapovița și ninsoare, cazute in weekend, reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov au scos utilajele de iarna și au impraștiat material antiderapant pe doua drumuri naționale. Primul utilaj de deszapezire a fost prezent la datorie, inca…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași a anunțat ca au inceput lucrari de amploare pentru consolidarea platformei drumului pe DN 17, la Ilișești. Este vorba de zona in care sunt probleme de ani de zile cu alunecarile de teren.Intr-o prima faza, lucrarile presupun coloane forate la ...

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRPD) Brasov a anuntat, miercuri, restrictionarea circulatiei rutiere pe mai multe drumuri nationale din judetul Mures, precum si pe o portiune din judetul Sibiu, pentru desfasurarea etapei I-a a "Turului Ciclist al Romaniei". Dupa plecarea din…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRPD) Brasov a anuntat, miercuri, restrictionarea circulatiei rutiere pe mai multe drumuri nationale din judetul Mures, precum si pe o portiune din judetul Sibiu, pentru desfasurarea etapei I-a a "Turului Ciclist al Romaniei", potrivit Agerpres. Dupa plecarea…

- In zona se fac reparatii la trecerea la nivel cu calea ferata! Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov a anuntat ca pana pe 23 august, la ora 20.00, se va circula deviat pe DN1 1 km 257+710, in zona localitatii Ucea de Jos din judetul Brasov, din cauza reparatiilor la trecerea…

- MODERNIZAT… Drumul groazei, asa cum este numit DN2F de catre soferi, din cauza ca soseaua este extrem de degradata, plina de cratere si cu asfaltul macinat, a intrat intr-un nou proces de reabilitare, pe portiunea Zona Industriala-Laza. Veste extraordinara pentru vasluienii care locuiesc in satele de…