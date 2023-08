”Operațiune specială de debarcare” a ucrainenilor în Crimeea, vineri dimineață Atac de mare amploare al ucrainenilor in Crimeea. O flota de drone a lovit puncte strategice din peninsula Ministerul rus al Apararii a anuntat vineri dimineata ca a doborat 42 de drone ucrainene in Crimeea, descriind un atac de o rara amploare asupra peninsulei anexate de Moscova in 2014, relateaza AFP, informeaza Agerpres. “Noua drone au fost distruse in urma impactului tirurilor deasupra teritoriului Republicii Crimeea. 33 de drone au fost neutralizate prin mijloace de razboi electronic si s-au prabusit fara a-si atinge tinta”, a indicat Apararea rusa pe Telegram. Ministerul nu a furnizat nicio… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

