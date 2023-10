Stiri pe aceeasi tema

- Exista temeri majore legate de modul in care razboiul din Israel va evolua. Nu ar fi exclus ca și Iranul sa se implice. Statele Unite se tem de o escaladare a razboiului dintre Israel si Hamas si de perspectiva unei implicari directe a Iranului, a declarat duminica la CBS News consilierul pentru securitate…

- Forțele de Aparare ale Israelului au anunțat ca finalizeaza pregatirile pentru o operațiune in Fașia Gaza care implica diferite ramuri ale armatei. Forțele de aparare israeliene au declarat ca se pregatesc sa puna in aplicare o serie de planuri ofensive care includ acțiuni coordonate din aer, de pe…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat vineri ca Pentagonul este pregatit sa desfasoare mai mult ajutor militar pentru Israel, in timp ce fortele israeliene se pregatesc pentru o probabila invazie in Fasia Gaza, ca raspuns la un atac devastator al gruparii islamiste palestiniene Hamas,…

- Grupul paramilitar libanez Hezbollah ar fi gata sa se alature razboiului militanților Hamas impotriva Israelului. Declarația a fost facuta de viceliderul Hezbollah, Naim Qassem, relateaza RBC-Ucraina, citind The Times of Israel. "Sintem pe deplin pregatiți, iar cind va veni timpul sa acționam, o vom…

- Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, a sosit vineri, 13 octombrie, la Tel Aviv, pentru o vizita in semn de solidaritate cu Israelul, inca sub soc dupa atacul sangeros lansat in urma cu aproape o saptamana de miscarea islamista palestiniana Hamas, informeaza Agerpres. Austin urmeaza sa aiba…

- Armata britanica trimite nave de razboi, avioane de supraveghere și o companie de pușcași marini regali in estul Mediteranei, unde se vor alatura unui grup de atac al marinei americane trimis pentru a impiedica agravarea razboiului dintre Israel și Hamas și extinderea acestuia intr-un conflict mai amplu,…

- Un general de top al armatei SUA, Charles Q. Brown, a transmis, marți, un mesaj Iranului, țara banuita ca ar fi in spatele atacurilor Hamas asupra Israelului: „Sa nu se implice in crizele Israelului”, noteaza Mediafax,Generalul de top al SUA cere Iranului „sa nu se implice”. Generalul Charles…