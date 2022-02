Stiri pe aceeasi tema

- Inca o interventie reusita de Salvamont in colaborare cu IGAv SMURD.O alpinista a cazut aprox. 250 m pe Valea Alba din Abruptul Prahovean al Bucegiului, suferind multiple traumatisme, avand mare noroc ca a ramas in viata.Cum accidentul s a produs la o altitudine de 2075 m, o actiune terestra ar fi durat…

- O alpinista de 41 de ani care a cazut, sambata, aproximativ 250 m pe Valea Alba din Abruptul Prahovean al Bucegilor a fost recuperata cu ajutorul unui elicopter, femeia suferind multiple traumatisme. Conform datelor postate pe pagina de Facebook a Salvamont Prahova, accidentul s-a produs la o altitudine…

- Un barbat a fost ranit, duminica seara, dupa ce a cazut cu masina de pe DN 12C intr-o prapastie de aproximativ 40-50 de metri, in judetul Harghita. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, accidentul rutier a avut loc pe DN 12C, acolo fiind trimise doua echipaje din cadrul…

- Un polonez care facea parte dintr-un grup mai mare turisti straini s-a ratacit de amici, joi seara, si a cazut cu snowmobilul intr-o prapastie din Muntii Latoritei - Valcea, supravietuind la minus 25 de grade.

- O alpinista cu experiența și-a pierdut viața in Munții Bucegi, miercuri, chiar de ziua ei de naștere. Femeia plecase singura pe traseul Albișoara Gemenelor, pentru a-și omagia sora geamana. Salvamontiștii au gasit-o, joi, cazuta pe un versant, fara semne vitrale. Nici cu elicopterul nu au putut cobori…

- Un tanar de 15 ani a fost recuperat de salvamontiștii din Bușteni, județul Prahova, dupa ce a cazut cu ATV-ul 10 metri intr-o rapa și a suferit o fractura deschisa la un picior. Baiatul a fost preluat cu targa si dus pana la un echipaj SMURD care l-a transportat la spital. Potrivit reprezentanților…

- Un parapantist s-a agatat, duminica, in cablurile telecabinei din Poiana Brasov, iar mai multe echipaje de medici, pompieri, salvamontisti si jandarmi s-au deplasat la fata locului. “Acțiune in derulare a salvamontistilor din cadrul serviciului Salvamont al municipiului Brașov pentru salvarea unui parapantist…