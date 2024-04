Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 31 de ani a murit, luni, dupa ce a cazut de la etajul 11 al unui bloc din Capitala. Politistii incearca sa stabileasca acum ce s-a intamplat. Potrivit unor surse judiciare este vorba despre o femeie, nascuta in Iran, care a cazut de la etajul 11 al unui bloc de pe Bulevardul […] The post…

- O fetita in varsta de patru ani a fost grav ranita, joi, dupa ce a cazut de etaj, dintr-un bloc din Mioveni. Este pentru a doua oara cand copilul cade de la etaj. Incidentul a avut loc joi dimineata, intr-un bloc din Mioveni, judetul Arges. Vecinii au auzit un zgomot puternic si, cand au iesit, […]…

- O portiune din tavanul unui supermarket din Capitala s-a prabusit joi. In interior se aflau mai mulți clienți, o femeie de 70 de ani fiind ranita și transportata la spital. Potrivit ISU București-Ilfov, incidentul a avut loc intr-un supermarket de pe strada Liviu Rebreanu. „La un supermarket s-a desprins…

- O femeie din SUA a plecat intr-o vacanța de 10 zile și și-a lasat singura acasa fetița in varsta de 16 luni. I-a lasat in țarc cateva sticle cu lapte și a considerat ca este suficient. O camera video de la soneria unei locuințe vecine a inregistrat țipetele și plansul disperat al fetiței. Cand s-a […]…

- Un barbat din California a descris ce a simțit in timpul zborului Alaska Airlines atunci cand se afla la doar cațiva centimetri de o gaura in avion care a aparut atunci cand o ușa nefolosita a zburat in mijlocul cursei. Cuong Tran a declarat pentru BBC ca centura de siguranța l-a salvat in timp ce […]…

- Petrecere cu hore și muzica greceasca la spitalul Colțea. Managerul se apara si spune ca n-a gresit cu nimic: Spitalul Coltea din Capitala e in centrul unui scandal, dupa ce in mediul online au aparut imagini si filmulete de la o petrecere organizata acolo. La implinirea a 320 de ani de la inființarea…

- Jaf eșuat in Berverly Hills, surprins de drona polițiștilor. Momentul in care un hoț este prins dupa ce jaful pe care incerca sa-l dea a fost sortit eșecului, alunecand intr-o piscina, informeaza CTVNews. Un hoț a fost filmat de o drona a politiei din Berverly Hills in timp ce a cazut de pe o scara…

- O fetița de doar 9 ani a fost gasita fara suflare in apartamentul in care locuia cu familia. Copila avea semne de violența pe corp. Parchetul de pe langa Tribunalul Galați a deschis un dosar penal pentru omor calificat. Mama copilei este principalul suspect și se afla in custodia politistilor. Politia…