Opera de Stat din Viena aduce schimbări importante la nivelul academiei de balet după neregulile descoperite Opera de Stat din Viena isi va moderniza academia de balet si va adopta o abordare centrata pe copii ca reactie la dezvaluirile despre metodele abuzive de predare, a anuntat luni conducerea operei, relateaza dpa. In luna decembrie, o comisie de ancheta a constatat ca elevii academiei de balet au fost sfatuiti sa fumeze pentru a ramane slabi si au fost supusi hartuirilor, in timp ce controlul calitatii si gestionarea corespunzatoare in cadrul institutiei erau aproape inexistente. Academia revizuita va adauga "dezvoltare personala" la curriculum si va lua diverse masuri pentru a proteja bunastarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

