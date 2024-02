Zelenski semnează un decret strategic care va aduce schimbări importante pe linia fontului Presedintele Volodimir Zelenski a anuntat marti seara ca a semnat un decret „strategic” prin care este creat un corp separat in cadrul armatei ucrainene, care va fi dedicat dronelor, in conditiile in care Kievul mizeaza tot mai mult pe aceasta tehnologie in razboiul de aparare impotriva Rusiei, informeaza news.ro. Comandantul-sef al armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujni, intrat in conflict cu presedintele si a carui demitere ar fi iminenta, pleda, la randul sau, intr-un articol de opinie publicat de CNN saptamana trecuta, pentru sporirea flotei de drone de productie autohtona, cu ajutorul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ucrainean a informat Casa Alba ca intentioneaza sa il demita pe comandantul armatei, generalul Valeri Zalujni, au declarat vineri doua surse bine informate citate de Reuters, potrivit news.ro.Masura de a-l demite pe generalul Valeri Zalujni, care a intrat in conflict cu presedintele Volodimir…

- Comandantul detașamentului de asalt al regimentului 394 al armatei a cincea combinate a grupului Vostok, indicativul de apel Saval, a reușit capturarea a șase poziții fortificate ale trupelor ucrainene in sectorul Zaporojie

- Comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Valeri Zalujni, a raportat ca invadatorii ruși incearca sa avanseze in toate direcțiile, relateaza Korespondent, citat de Rador Radio Romania.„Linia frontului ramane activa. Ocupanții incearca sa avanseze in toate direcțiile. In pofida presiunii, soldații…

- Taierea ajutorului militar de catre SUA pentru Ucraina ar avea consecințe „catastrofale”: o Ucraina aflata sub controlul Rusiei - fie el militar ori politic - ar insemna practic o Rusie aflata la granițele NATO și UE, ceea ce nu doar ar diminua dar ar putea duce chiar la sfarșitul dominației globale…

- Volodimir Zelenski a vorbit in mesajul sau de sambata sera despre provocarile anului 2024, un an in care in multe tari - inclusiv in SUA si Rusia - au loc alegeri si, prin urmare, vor fi schimbari de conducere, iar Ucraina are nevoie sa-si pastreze sprijinul international pentru a putea duce mai departe…

- Generalul ucrainean in rezerva Viktor Mujenko a propus cinci schimbari care sa fie implementate pe campul de lupta pentru a crește șansele Ucrainei de a invinge Rusia in razboiul aflat in desfașurare.

- Kievul a acuzat sambata Rusia ca s-a facut vinovata de "crima de razboi" executand soldati ucraineni care au semnalat intentia lor de a se preda, dupa difuzarea pe retelele sociale a unor imagini a caror autenticitate nu a putut fi verificata de AFP, scrie Agerpres.O scurta inregistrare video, publicata…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut vineri schimbari in sistemul de mobilizare, in cadrul unei strategii de imbunatatire a situatiei armatei dupa 21 de luni de razboi cu Rusia, transmite Reuters. In mesajul sau video zilnic, Zelenski a mentionat ca la o reuniune a comandamentului armatei…