OpenAI explorează crearea propriilor cipuri de inteligenţă artificială Compania nu a decis inca sa mearga mai departe, potrivit discutiilor interne recente. Cu toate acestea, de cel putin anul trecut, a discutat diferite optiuni pentru a rezolva penuria de cipuri AI scumpe pe care se bazeaza OpenAI, potrivit unor oameni familiarizati cu problema. Aceste optiuni au inclus construirea propriului cip AI, colaborarea mai stransa cu alti producatori de cipuri, inclusiv Nvidia, si, de asemenea, diversificarea furnizorilor sai dincolo de Nvidia. OpenAI a refuzat sa comenteze. CEO-ul Sam Altman a facut din achizitia mai multor cipuri AI o prioritate de varf pentru companie.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

