- Cel putin 25 de persoane au fost ucise si alte 20 ranite duminica in Guatemala de eruptia vulcanului Fuego care a aruncat lava si cenusa asupra unei zone extinse, a anuntat Protectia civila citata luni de AFP si EFE. "Bilantul de la ora 21:00 duminica (03:00 GMT luni) este de 25 de morti", a declarat…

- Patru figurine insoțite de instrumente muzicale, toate impreuna formand cuvantul ”Google” anunța veselia și starea de sarbatoarea pe care ar trebui s-o avem in aceasta zi. Ziua Copilului este sarbatorita in fiecare an in majoritatea țarilor din lume pe data de 1 iunie. 1 Iunie, Ziua…

- Vulcanul Kilauea a erupt din nou, marti, expulzand in atmosfera gaze toxice prin doua noi fisuri si determinand autoritatile sa evacueze de urgenta un al doilea cartier de pe Insula Mare din Hawaii. Agentia de Protectie Civila a emis o informare pentru evacuarea de urgenta a locuitorilor din zona Lanipuna…

- Erupția violenta a vulcanului din Hawaii nu i-a speriat atat de tare pe cațiva localnici care nu și-au parasit casele. Ei spun ca nu este atat de grav pe cat arata presa și ca, oricum, atunci cand iți faci casa intr-o zona vulcanica este un risc pe care ți-l asumi.

- Un seism cu magnitudinea de 6,9 pe scara Richter a zguduit vineri zona vulcanului Kilauea din Hawaii, care a erupt joi . Aproximativ 1.700 de oameni care puteau fi afectați de explozia vulcanului au fost evacuați. Vezi galeria foto + 2 + 2 Seismul s-a produs la doar 5 kilometri adancime, la ora locala…

- O serie de cutremure, inclusiv unul cu o magnitudine puternica de 6,9, au avut loc vineri pe Insula Hawaii, unde vulcanul Kilauea arunca fantani de lava in zone rezidentiale si forteaza sute de evacuari. Studiul geologic american (USGS) a anuntat cel mai seism sever s-a produs la 12:32 p.m. (2332 GMT)…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat la inceputul ședinței de guvern ca familiile victimelor exploziei din Cehia vor primi un ajutor de urgența din partea statului. Guvernul va aloca 225.000 de lei pentru sprijinirea acestora. Premierul Viorica Dancila a anunțat un ajutor de urgența in cuantum total…