Stiri pe aceeasi tema

- Un incident cu focuri de arma a avut loc in sala de concerte Crocus City Hall de langa Moscova, a anunțat in aceasta seara agenția... The post Atac terorist la Moscova! Cel puțin 40 persoane au fost ucise și alte zeci ranite la o sala de concerte. ISIS a revendicat atacul appeared first on Special Arad…

- Un atac armat a avut loc vineri seara in timpul unui concert de rock al trupei Picnic (considerata pro-Putin), susținut intr-o sala cu o capacitate de mii de locuri din Crocus City Hall (din Krasnogorsk, in suburbiile din nord-vestul Moscovei). Atacul s-a soldat cu cel puțin 40 de morți și 100 de raniți…

- Gruparea jihadista Stat Islamic (ISIS) a revendicat, pe canalul de Telegram al grupului, responsabilitatea pentru atacul terorist de la sala de concerte Crocus City Hall, de la periferia Moscovei, soldat cu cel putin 60 de morti si peste 100 de raniti, informeaza CNN.ISIS a transmis ca luptatorii sai…

- Casa Alba a reacționat imediat dupa atacul armat de la Moscova, declarind ca imaginile de la fața locului sint greu de privit și trimițind un mesaj de compasiune victimelor, scrie Reuters. „Imaginile cu impușcaturile din Moscova sint groaznice și greu de privit”, a declarat vineri Casa Alba, dupa atacul…

- Consilierul șefului biroului președintelui Ucrainei, Mihail Podolyak, a spus ca Ucraina nu are nimic de-a face cu atacul terorist din arena „Crocus” de linga Moscova, scrie Meduza. „Ucraina cu siguranța nu are nimic de-a face cu aceste evenimente”, a spus Podolyak (citat de pe canalul de telegrama Ukraine…

- Un clip postat pe canalul X al Nexta suprinde momentul in care mai multe persoane inarmate și in ținuta de camuflaj patrund in cladire și deschid focul. Cel puțin 14 persoane au fost ucise și 35 ranite in incidentul armat care a avut loc astazi la sala de concerte Crocus City Hall din apropierea Moscovei,…

- Republica Moldova alege libertatea, in pofida „tuturor amenintarilor” de la Moscova, a declarat, marti, presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, in cadrul unei intalniri cu membri ai diasporei din tara sa. Ea a vorbit, la evenimentul de la Bucuresti, de perspectiva aderarii tarii sale la Uniunea Europeana…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de compasiune prim-ministrului nipon Fumio Kishida, dupa cutremurul devastator care a decimat țara in prima zi a anului 2024. Șefa statului s-a aratat „profund intristata” de seismul care a afectat, in special, vestul Japoniei, menționind…