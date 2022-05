Stiri pe aceeasi tema

- Mii de civili au fost uciși in Ucraina in timpul celor aproape 11 saptamani de razboi din aceasta țara, mai mult decat bilanțul oficial al ONU de 3.381 de morți, a declarat șeful ONU pentru Monitorizarea Drepturilor Omului alocat in aceasta țara. Echipa ONU, care include 55 de observatori in Ucraina,…

- Ucraina a ajuns la un acord cu Rusia in vederea deschiderii unui culoar umanitar de evacuare a civililor din portul asediat Mariupol (sud-est). Este primul acord de acest tip de sambata, anunta vicepremierul ucrainean Irina Veresciuk, relateaza AFP. ”Am reusit sa ajungem la un acord preliminar (cu rusii)…

- Cel putin 158 de copii au fost ucisi si peste 254 au fost raniti in Ucraina de cand tara a fost invadata de Rusia, a anuntat biroul procurorului general ucrainean, potrivit The Guardian. Dintre victime, doua au murit atunci cand soldatii rusi au tras asupra masinilor cu civili pe o sosea in Cernihiv,…

- UPDATE 6 Bilanțul civililor ucraineni a ajuns la 1.119 morți, anunța ONU. Aproximativ o suta dintre victime sunt copii. Biroul ONU pentru drepturile omului a anunțat ca au fost uciși 1.119 civili și 1.790 de raniți de cand Rusia și-a inceput atacul asupra Ucrainei. Aproximativ 15 fete și 32 de baieți,…

- Dupa 15 zile de razboi, Ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, a negat la conferinta de presa de dupa discutii bombardarea civililor la maternitatea din MAriupol. El a sustinut, in aceeasi linie cu declaratiile anterioare ale oficialilor rusi, ca maternitatea fusese transformata intr-o baza militara,…