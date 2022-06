ONU mută conferinţa pentru biodiversitate! Organizatia Natiunilor Unite urmeaza sa anunte ca o intrunire internationala care are ca scop semnarea unui acord de protejare a biodiversitatii va fi mutata din China in Canada. Conferinta a fost deja amanata de patru ori, din cauza pandemiei de COVID. Criza biodiversitatii globale atrage mult mai putin atentia decat criza climatica, dar efectul ei ar putea fi la fel de ingrijorator. Oamenii de stiinta sustin ca speciile dispar de cel putin 500 de ori mai repede decat rata naturala. Ei au avertizat ca acest fapt ne-ar putea pune in pericol rezervele de alimente si apa, ca si eforturile de a controla… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

