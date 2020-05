Stiri pe aceeasi tema

- Dezvoltarea instrumentelor necesare combaterii noului coronavirus la nivel mondial presupune alocarea a 40 de miliarde de dolari, a declarat luni, la Bruxelles, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, in cadrul unei conferinte internationale a donatorilor, relateaza dpa."Va fi nevoie…

- Dezvoltarea instrumentelor necesare combaterii noului coronavirus la nivel mondial presupune alocarea a 40 de miliarde de dolari, a declarat luni, la Bruxelles, secretarul general al ONU Antonio Guterres in cadrul unei conferinte internationale a donatorilor, relateaza dpa. "Va fi nevoie de cel mai…

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a subliniat joi ca noul coronavirus ar putea oferi unor tari scuza pentru a adopta masuri represive din motive care nu au legatura cu pandemia, avertizand ca aceasta risca sa se transforme intr-o criza a drepturilor omului, ceea ce ar fi "inacceptabil",…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, este in cautarea unei noi persoane pentru rolul de emisar al Natiunilor Unite pentru Libia, dupa refuzul Statelor Unite de a sprijini candidatura algerianului Ramtane Lamamra, avut in vedere pentru aceasta functie, au facut cunoscut surse diplomatice,…

- Natiunile Unite au salutat joi proclamarea incetarii focului in mai multe tari aflate in conflict, dupa apelul organizatiei de la New York de a se pune capat luptelor ca urmare a pandemiei COVID-19, demersuri pe cale de a fi sustinute de rezolutii ale Consiliului de Securitate si Adunarii Generale ale…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a numit o diplomata canadiana, Deborah Lyons, in functia de emisar pentru Afganistan si sefa a misiunii de asistenta a Natiunilor Unite (UNAMA), a anuntat marti biroul sau de presa, informeaza AFP, citata de Agerpres. Ea ii succede japonezului Tadamichi…

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a cerut luni incetarea imediata a focului in toate zonele de conflict din lume pentru a proteja comunitatile respective de pandemia COVID-19, transmit AFP si DPA. ''Furia cu care virusul se propaga arata ca razboiul este o nebunie'',…