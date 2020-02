Minoră din Periam, dispărută de trei zile de acasă

În data de 08 februarie Ana-Maria Clara Alba a plecat de acasă, din localitatea Periam, iar până în prezent nu s-a mai întors. Fata are 17 ani şi are următoarele semnalmente: înălțime – 1.62 m, aproximativ 50 kg., păr blond, ochi albaștri şi are tatuaje la nivelul ambelor încheieturi ale membrelor… [citeste mai departe]