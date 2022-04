Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Joe Biden, a anunțat, joi, noi ajutoare in valoare de 800 de milioane de euro pentru Ucraina. El a prcizat, insa, ca posibilitatea de autorizare a acestui nou ajutor este pe final și a cerut ajutorul Congresului. „Artilerie grea, obuziere, sute de mii de obuze…, in valoare de 800…

- Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR) a anunțat, sambata, ca 4.441.663 de refugiati ucraineni au fugit din tara de cand Rusia a invadat Ucraina, pe 24 februarie, relateaza The Guardian. Aceasta cifra este cu 59.347 mai mare decat in ziua precedenta. Aproximativ 90% dintre refugiatii…

- Casa Alba a anunțat, miercuri, ca președintele Joe Biden a avut din nou o convorbire telefonica, de apoximativ o ora, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Ucraina va primi un ajutor de 500 de milioane de dolari pentru plata salariilor de la bugetul de stat. Volodimir Zelenski a declarat ca…

- Zece milioane de persoane au fugit din casele lor in Ucraina din cauza razboiului „devastator” condus de Rusia, a declarat duminica Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru refugiati Filippo Grandi. „Razboiul din Ucraina este atat de devastator incat 10 milioane de persoane au fugit, fie stramutati…

- Peste 2,5 milioane de ucraineni, majoritatea femei si copii, au parasit tara de la inceputul invaziei ruse, conform datelor Inaltului Comisariat ONU pentru Refugiati, din care rezulta ca cei mai multi, 1,6 milioane, au trecut in Polonia, in timp ce in Romania au venit peste 173.000, relateaza CNN. Milioane…

- Numarul refugiatilor care au parasit Ucraina dupa invazia armatei ruse pe 24 februarie a depasit marti pragul de 2 milioane de persoane, potrivit site-ului Inaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR), informeaza AFP.

- Numarul persoanelor care au fugit din calea razboiului din Ucraina a depasit pragul de 1,5 milioane. Aceasta a devenit criza refugiatilor cu cea mai rapida crestere de dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, a anunțat, duminica, ONU. Duminica are loc o noua incercare de evacuare a civililor din orașul-port…

- Șapte milioane de ucraineni și-ar fi parasit casele din cauza razboiului, a declarat Janez Lenarcic, comisarul european pentru ajutor umanitar și management al crizelor, care vorbește despre cea mai grava criza umanitara din ultimii ani. „Asistam la ceea ce ar putea deveni cea mai mare criza umanitara…