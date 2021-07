Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de inmatriculari de persoane fizice si juridice a crescut in primul semestru din 2021 cu 62,55% comparativ cu perioada similara a anului anterior, la 79.734, din care 53.844 sunt societati cu raspundere limitata (SRL), conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului…

- Un raport al INSP releva faptul ca, in saptamana 19-25 iulie, toate decesele cauzate de COVID-19 au fost la persoane nevaccinate. ”Raport INSP - saptamana 19-25 iulie: toate decesele cauzate de COVID-19 au fost la persoane nevaccinate! In saptamana 19 - 25 iulie 2021, 51.9% din totalul cazurilor…

- Numarul de firme dizolvate a crescut cu peste 18,4% in primele sase luni din 2021, la 14.265, fata de 12.046 in perioada ianuarie - iunie 2020, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), arata Agerpres. Cele mai multe dizolvari au fost inregistrate in…

- Numarul de firme dizolvate a crescut cu peste 18,4% in primele sase luni din 2021, la 14.265, fata de 12.046 in perioada ianuarie - iunie 2020, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe dizolvari au fost inregistrate in Bucuresti,…

- Tinerele mame au nevoie de ajutor, iar statul nu a ramas „surd”. Comparativ cu acum 5 ani – indemnizațiile de creștere a copiilor sunt mai mari cu aproape 50%! Valoarea medie a indemnizației de creștere a copilului a ajuns la 2.451 de lei in primul trimestru al acestui an. Astfel, valoarea medie a indemnizației…

- Numarul de inmatriculari de persoane fizice si juridice a crescut in primul trimestru din 2021 cu 86,49% comparativ cu perioada similara a anului anterior, la 55.538, din care 37.701 sunt societati cu raspundere limitata (SRL), conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului…

- Un numar record de firme au fost dizolvate, din varii motive, in primele patru luni ale acestui an, in Romania. Datele confirmate de ONRC atrag atenția asupra situației foarte dificile in care pandemia și restricțiile autoritaților au pus foarte multe afaceri, potrivit playtech Oficiul Național al Registrului…

- Numarul de firme dizolvate a crescut cu 8,82% in primele patru luni din 2021, comparativ cu aceeasi perioada din anul precedent, la 9.109, fata de 8.371 in perioada ianuarie-aprilie 2020, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe dizolvari…