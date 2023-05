Onorariile avocaților se majorează cu peste 20%, de la 1 iunie Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din Romania a actualizat, prin Hotarare, sumele indicate ca onorarii minimale, cu rata inflației aferenta 2021 și 2022. Procentul majorarii este de peste 20%. Astfel, incepand cu data de 1 iunie 2023, onorariile prevazute in „Ghidul orientativ al onorariilor minimale” se actualizeaza cu rata inflației aferenta anilor 2021 și 2022, […] The post Onorariile avocaților se majoreaza cu peste 20%, de la 1 iunie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

