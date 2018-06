Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ungar a depus si un alt proiect de lege privind modificarea Constitutiei in sensul interzicerii dreptului de a se stabili in Ungaria al 'populatiilor straine'; cetatenii straini ar urma sa poata locui in Ungaria numai cu acordul autoritatilor nationale. Strainii care incearca sa intre in…

- Fundatia pentru o Societate Deschisa (Open Society Foundations, in engleza) explica in comunicat ca a decis sa plece dintr-un mediu politic si legal din ce in ce mai represiv."Decizia de a muta operatiunile din Budapesta vine in contextul in care guvernul ungar pregateste impunerea de noi restrictii…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat luni ca principala sarcina a noului guvern va fi sa pastreze intacte securitatea si cultura crestina a Ungariei, scrie Reuters. „Principala sarcina a noului guvern va fi prezervarea securitatii si culturii crestine a Ungariei”, a declarat Orban intr-o conferinta…

- O revista ungara a publicat joi numele a peste 200 de persoane despre care afirma ca fac parte dintr-un grup pe care premierul Viktor Orban il catalogheaza drept ”mercenari” platiti de miliardarul filantrop George Soros cu scopul de a dobori Guvernul, relateaza The Associated Press conform News.ro .…

- Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European a difuzat joi un proiect de raport in care critica situatia statului de drept in Ungaria, document pe care unii membri ai partidului premierului ungar Viktor Orban l-au numit 'raportul Soros' si il considera…

- Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei, a declarat, marti, ca rezultatul alegerilor parlamentare ofera guvernului condus de Fidesz un mandat puternic, insa a avertizat ca Ungaria va avea ”lupte grele” de dat in lunile urmatoare, relateaza agentia MTI, conform Mediafax.”Ungaria va…

- Una dintre primele legi care vor fi aprobate de noul Parlament ar putea fi cea care ofera guvernului posibilitatea de a interzice ONG-urile care sustin migratia si reprezinta „o amenintare la securitatea nationala”, a declarat un purtator de cuvant al Fidesz, partidul condus de Viktor Orban si care…

- Viktor Orban, cel mai vocal lider naționalist al Europei, a declarat vineri ca viitorul Ungariei va fi decis pentru zeci de ani la alegerile din duminica, in care el a promis ca va proteja națiunea sa de "rugina" migranților musulmani, relateaza Reuters.