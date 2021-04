Dezvoltatorul imobiliar One United Properties intenționeaza sa se listeze pe Piața Principala a Bursei de Valori București, intenție aprobata in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor de ieri, 19 aprilie. La BVB mai sunt listați dezvoltatori precum Impact sau Qualis Properties. Dezvoltatorul ia in considerare listarea la BVB printr-o oferta publica inițiala. Intermediarul ofertei este BRK Financial Group, in timp ce Swiss Capital va face parte din grupul de distribuție. One United Properties a fost fondata de Victor Capitanu și Andrei Diaconescu, care in prezent dețin 75% din acționariatul…