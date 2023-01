Ambasadorul Statului Israel in Romania, in vizita oficiala la RAJA SA Constanta

O delegatie israeliana aflata in vizita de lucru la Constanta, din care au facut parte E.S. dl. Reuven Azar Ambasadorul Israelului in Romania, dna. Avigail Shtamler Paz Consilier Economic la Ambasada Israelului in tara noastra, dl. Calin Cosar… [citeste mai departe]