OMV Petrom va investi 70 mil. euro în rafinăria Petrobrazi OMV Petrom va investi aproximativ 70 de milioane de euro la rafinaria Petrobrazi, pentru inlocuirea a patru camere de cocsare care, la temperaturi foarte inalte, asigura etapa de transformare a componentelor grele in produse superioare. „Investim constant in modernizarea rafinariei Petrobrazi. Inlocuirea camerelor de cocsare este un proiect cu un grad de complexitate tehnica și organizatorica foarte ridicat. Noile unitați vor avea o contribuție importanta la creșterea eficienței și a siguranței operațiunilor noastre”, spune Radu Caprau, membru al Directoratului OMV Petrom, responsabil pentru Downstream… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

