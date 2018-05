OMV Petrom a anunțat investiții în creștere MASIVĂ! In trimestrul 4 din 2017, profitul net s-a situat la 642 de milioane de lei. Valoarea vanzarilor consolidate a crescut usor, cu 5%, comparativ cu T1/17, sustinuta de preturi mai mari ale produselor petroliere si gazelor naturale si de volume mai mari ale vanzarilor de electricitate, contrabalansate partial de volume mai mici ale vanzarilor de gaze naturale si preturi mai mici ale energiei electrice. Vanzarile din Downstream Oil au reprezentat 70% din totalul vanzarilor consolidate, in timp ce vanzarile din Downstream Gas au reprezentat 28% si cele din Upstream 2% (vanzarile din Upstream fiind,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

