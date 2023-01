Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, spune, la Euronews Romania, dupa ce grupul OMV a anunțat ca va plati taxa de solidaritate in Austria, impusa de UE, ca a fost un anunț de „marketing de bursa” și a reamintit ca „nu e vorba de a lasa pe cineva sa nu plateasca acest impozit pe profitul excepțional”.…

- Ministrul Finanțelor considera ca anunțul companiei austriece OMV ca nu va plati taxa de solidaritate in Romania este doar o strategie de „marketing de bursa”, care ii ajuta, pe moment, sa-și creasca acțiunile la tranzacționare. Adrian Caciu a explicat, la Euronews, ca cifrele care indica profiturile…

- Mostra de hoție premeditata, realizata cu complicitatea celor din fruntea Romaniei , acuza oamenii lui Traian Basescu in scandalul OMV care a anunțat ca nu va plati taxa speciala pe profit in Romania. Marius Pașcan, prim-vicepresedinte PMP: "Deși are profituri de miliarde de euro din zacamintele…

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, s-a aratat de parere, joi seara, la Euronews Romania, ca s-a incheiat puseul inflaționist, iar rata inflației o sa scada sub 10% pana la finalul anului 2023. Ministrul Finanțelor susține ca „2023 va fi un an de recuperare a puterii de cumparare”. „Puseul inflaționist,…

- Adrian Caciu, ministrul Finanțelor, a declarat ca refuzul celor de la OMV Petrom de a plati taxa de solidaritate este un simplu „anunț de bursa”. „Eu fac diferenta intre un anunt fiscal si un anunt de marketing”, a declarat Caciu. Ministrul de Finante Adrian Caciu a declarat, referitor la faptul ca…

- Ministrul de Finante Adrian Caciu a declarat, referitor la faptul ca OMV Petrom a precizat ca se asteapta sa nu plateasca taxa de solidaritate pentru anul fiscal anterior, ca „a fost un anunt de bursa”. „Aceasta ordonanta de urgenta nu e impotriva sau referitoare la vreo companie in mod expres. E vorba…

- „Domnule ministru Adrian Caciu, in contextul ultimelor declaratii publice din partea companiei OMV, prin care suntem anuntati ca ei nu vor plati taxele pe profitul excedentar pe teritoriul Romaniei, ci in Austria, va solicit sa ne/le raspundeti urgent si simplu (cu DA sau NU) romanilor si tuturor jurnalistilor…

- Grupul OMV a anunțat ca va plati taxa de solidaritate in Austria, impusa de Uniunea Europeana, insa in Romania compania OMV Petrom anticipeaza ca nu indeplinește condițiile pentru a se incadra la plata acestei taxe.