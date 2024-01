Omul Piedone: ”Niciun copil nu trebuie aruncat în stradă din cauza unui credit bancar” Intr-o lume in care natalitatea este adesea privita ca o problema, o familie din București se confrunta cu greutați financiare majore in incercarea de a-și crește cei noua copii. Cu rata la casa neplatita, acești parinți devotați și-au vazut lumea prabușindu-se in jurul lor. Cu toate acestea, intr-un act remarcabil de bunatate umana, primarul Piedone și un grup de prieteni cu inimi mari au intervenit pentru a le oferi o raza de speranța. Fara niciun sprijin din partea autoritaților locale sau a bugetului sectorului 5, acești oameni de suflet au decis sa acționeze și sa vina in ajutorul familiei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

