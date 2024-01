La Spitalul Județean Brașov se efectuează doar ”operații de urgență”, din cauza problemelor financiare! La Spitalul Clinic Județean de Urgența (SCJU) Brașov, timp de o saptamana se efectueaza doar intervențiile chirurgicale de urgența, din cauza problemelor financiare. Șeful blocului operator și-a dat demisia, ceea ce a dezechilibrat activitatea secției. Cazurile cronice vor fi reprogramate incepand cu 5 februarie la SCJU Brașov, cel mai mare spital din județ, și pana atunci se abordeaza numai urgențele chirurgicale. Conducerea SCJU Brașov menționeaza, in documentul adresat consiliului medical al SCJU, ca aceasta masura este impusa de faptul ca ”exista sincope in aprovizionarea și finanțarea spitalului”.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov nu va mai face interventii chirurgicale timp de o saptamana, decat in caz de urgente, din cauza dificultatilor financiare, care au dus la demisia sefului blocului operator si, implicit, la un blocaj in secție, a relatat Agerpres.Astfel, cazurile cronice vor…

- La Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov nu se vor mai efectua interventii chirurgicale timp de o saptamana, decat in caz de urgente. Cazurile cronice vor fi reprogramate incepand din 5 februarie. Dificultatile financiare cu care se confrunta cea mai mare unitate spitaliceasca din judetul Brasov…

- Intr-o lume in care natalitatea este adesea privita ca o problema, o familie din București se confrunta cu greutați financiare majore in incercarea de a-și crește cei noua copii. Cu rata la casa neplatita, acești parinți devotați și-au vazut lumea prabușindu-se in jurul lor. Cu toate acestea, intr-un…

- In data de 6 decembrie, conducerea Direcției de Sanatate Publica Salaj (DSP Salaj) ne informa ca la nivel de județ existau doua suspiciuni de rujeola. In acest moment situația a evoluat, avem o confirmare și o negativare, insa avem trei noi suspecți. Cifra a fost confirmata și de conducerea Spitalului…

- In urma cu cateva zile, artistul a fost externat din spital simțindu-se mai bine, insa, din pacate, Dan Ciotoi a ajuns din nou pe mana medicilor. Fiul sau a anunțat ca indragitul artist a avut nevoie de o operație de urgența și ca a ajuns deja la terapie intensiva. Iata ce declarații a facut

- Bebeluș mort din cauza infecțiilor nosocomiale: spitalul din Suceva a fost aspru amendat!Spitalul Judetean de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava va trebui sa plateasca o amenda penala in valoare de 1,26 milioane de lei, intr-un dosar in care a fost acuzat de ucidere din culpa, potrivit unei…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a luat decizia sa-l demita pe rectorul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, Claudiu Chindriș, dupa scandalul alimentelor alterate, in urma caruia aproape 120 de studenți au avut nevoie de ingrijiri medicale. MAI a inceput un control de urgența la…

- Agresivitatea unui elev de 9 ani din județul Dambovița, a trimis intreaga clasa sa faca lecțiile online, fiindca parinții, autoritațile și profesorii nu sunt in stare sa gaseasca soluțiile potrivite pentru acest caz. Copilul a fost mutat din școala in școala de trei ori pana acum și saptamana trecuta…