- Dupa cum newsbv.ro a anunțat inca din 18 ianuarie, situația spitalelor din Brașov nu era roz, iar acum s-a acutizat. Arieratele la plata furnizorilor de medicamente și alte consumabile, precum și hrana pacienților a ajuns la trei luni (cu mențiunea ca ianuarie este „in termen”). In acecst context, șeful…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Brașov, persoanele erau pasageri intr-unul dintre cele doua autobuze, in care se aflau aproximativ 40 de oameni in total. In cel de al doilea autobuz se afla doar soferul. Toate victimele erau constiente la sosirea echipajelor de salvatori, prezentand…

- Conform unei informari transmisa de DSP Brasov, in urma examenelor de coprocultura recoltate de la pacientii internati la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brasov, laboratorul a identificat la acestia bacteria Salmonella. Potrivit DSP Brasov, neconformitatile constatate la scoala constau in faptul…

- O directiva de eficiența energetica a Comisiei Europene, care a trecut de Parlament, stabilește anul 2040 ca termen limita de existența in statele membre UE a centralelor individuale pe gaze. Masurile vor fi luate treptat, dar, daca peste 17 ani va mai exista vreo centrala pe gaze in vreo locuința din…

- Caravana mobila pentru screeningul cancerului de col uterin va fi prezenta in perioada 12 – 13 decembrie, in intervalul orar 9.00 – 15.00, la Centrul de Recuperare Neuropsihiatrica din localitatea Brancovenesti, pentru testare gratuita HPV si Babes Papanicolaou. Activitatile se desfasoara in cadrul…

- Consilierii locali din Targu Mureș au aprobat vineri, 8 decembrie, cu prilejul unei ședințe extraordinare, prelungirea termenelor de finalizare pentru 13 proiecte de investiții și etapizarea plaților. "Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul…

- Saptamana viitoare, in perioada 16-17 decembrie, 25 de mestesugari din Brasov, dar si din tara, isi dau intalnire la Centrul Cultural Reduta, la „Festivalul Darurilor de Craciun". In cadrul evenimentului vor fi prezentate sute de produse lucrate manual, doar prin tehnici mestesugaresti. Evenimentul…

- Ziua Veternilor din Teatrele de Operații, marcata la data de 11 noiembrie, a prilejuit la Targu Mureș o festivitate solemna in onoarea oștenilor din detașmentele de lupta, create in cadrul parteneriatului militar strategic nord-atlantic. Festivitatea a fost incarcata de pioșenie, in memoria militarilor…