Omul „înmormântat” pe Lună. Cum a fost posibil Omenirea numara doar o mana de oameni care au avut onoarea de a calca pe satelitul natural al Pamantului, dar in prezent, exista o singura persoana care este „ingropata” pe un corp astronomic care orbiteaza in jurul Pamantului. Numele sufletului care se odihnește acum pe Luna este Eugene Shoemaker, un astrogeolog care a lucrat cu NASA inca din anii ’60. Descopera-i povestea. Eugene Shoemaker, singurul om „inmormantat” pe Luna A antrenat astronauți și a fondat o noua știința. Nascut la 28 aprilie 1928, Eugene „Gene” Shoemaker a fost una dintre marile minți ale secolului XX. Lucrarile sale privind… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

