Omul din a cărui casă au rămas doar pereții albaștri ca oceanul care a înghițit-o Atafona, o localitate din Brazilia situata intr-o zona de litoral, la nord-est de Rio de Janeiro, dispare treptat sub apele oceanului care inainteaza pe uscat, in medie, cu sase metri pe an, relateaza AFP. Peste 500 de gospodarii au fost deja scufundate, pe o suprafata de doi kilometri de mal. Una dintre urmatoarele locuinte afectate va fi cea a lui Joao Waked Peixoto. Croindu-si drum printre grinzile zdrobite sau bucatile de faianta imprastiate pe jos, acest antreprenor arata amploarea pagubelor din ultima casa care o separa pe a sa de ocean. Au ramas in urma doar peretii albastri ai dormitorului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

