Omul de ştiinţă britanic James Lovelock, supranumit ”profetul climatului”, a murit Omul de stiinta britanic James Lovelock, recunoscut drept unul dintre primii cercetatori care au lansat semnale de alarma cu privire la incalzirea climatica, dar si pentru „ipoteza Gaia”, un construct teoretic in care prezinta Pamantul ca pe o planeta vie, capabila sa se autoregleze, a murit la varsta de 103 ani, a anuntat miercuri familia sa, transmite AFP. „James Lovelock a murit ieri (marti), la resedinta sa, inconjurat de familie, in ziua in care a implinit 103 ani”, conform comunicatului familiei. „Lumea il cunostea ca pe un pionier, un profet al climatului si inventatorul teoriei Gaia”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

