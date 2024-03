Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Sara Poyzer, care joaca in productia de scena a musicalului "Mamma Mia!", sustine ca i s-a spus ca vocea ei din dublajul unei viitoare productii BBC va fi inlocuita de inteligenta artificiala, potrivit The Guardian, potrivit news.ro Postarile actritei pe retelele de socializare par sa arate…

- Donald Trump a declansat un val de critici sambata, dupa ce a facut mai multe declaratii in legatura cu alegatorii de culoare, sugerand ca inculparile care il vizeaza l-au facut un candidat placut in ochii afro-americanilor, relateaza AFP.

- Președintele SUA, Joe Biden, a sugerat ca raspunsul militar al Israelului in Gaza a fost "exagerat". Spune ca incearca sa obțina o "pauza susținuta in lupte" pentru a ajuta civilii palestinieni bolnavi."Sunt de parere, dupa cum știți, ca reacția Israelului in Fașia Gaza a fost exagerata", a declarat…

- Bruxelles-ul amenința ca va lovi ecopnomia Ungariei daca Vijtor Orban se va opune prin veto ajutorului pentru Ucraina. Aceasta ar fi o reacție fireasca, spune europarlamentarul clujean Daniel Buda (PNL), care atrage atenția asupra comportamentul premierului ungar Viktor Orban.

- The Guardian ii dedica Angelei Gheorghiu un amplu articol, inainte de spectacolele „La Boheme” pe care le va sustine de la Royal Opera House, intre 24 ianuarie si 16 februarie. Intr-un interviu cu Stuart Jeffries, soprana afirma ca spera sa-si diversifice repertoriul inregistrat si sa cante „pentru…

- Ronnie O'Sullivan (48 de ani) l-a invins pe Ali Carter (44 de ani) in finala Mastersului de la Londra, scor 10-7. Carter a condus cu scorul de 5-3, iar mai apoi cu scorul de 7-6, dar „racheta” a revenit spectaculos și nu i-a mai dat nicio șansa adversarului. Dupa meci, s-a iscat un conflict Ali Carter…

- Polițiștii au ridicat o femeie din București care iși manifestase indignarea public fața de polițistul de la Constanța care amenințase cu arma un protestatar. Polițiștii o acuza de „instigare la comiterea de infracțiuni”. Citește și: Jos labele politice murdare de pe protestul fermierilor și al transportatorilor.…

- ”Daca ești laș și incapabil, acuza-i pe alții de același lucru. Evidențele sunt irelevante, scopul este sa deturnezi adevarul. Sau intr-o formulare mai celebra - „intotdeauna acuza-i pe alții de propriile tale pacate”. Este ceea ce face cu consecvența Oana Sivache, șefa ASSMB și subordonata lui Vlad…