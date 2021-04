Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din New Malden, o suburbie a Londrei, au fost indemnați sa-și aminteasca despre 12 martie 2018, ziua in care Nikolai Glușkov, om de afaceri rus, prieten și partener de afaceri al oligarhului Boris Berezovski, a murit in mod misterios. Poliția londoneza reia ancheta cazului, scrie Daily Mail.…

- Politia a recuperat mai mult de 80 de caini despre care se suspecta ca ar fi fost furati si a arestat sase persoane dupa o serie de investigatii intr-o tabara de nomazi din comitatul Suffolk, informeaza PA Media si DPA, potrivit AGERPRES. Jandarmeria din Suffolk a anuntat ca animalele de companie…

- Un ofiter de politie din Londra insarcinat cu protejarea reprezentantelor diplomatice a fost arestat pentru crima dupa disparitia unei tinere in urma cu o saptamana, ceea ce a condus la cautari intense, a anuntat miercuri Scotland Yard, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Un roman, șofer de taxi in Marea Britanie, a fost ucis, miercuri seara, in fata unei scoli din Tottenham, suburbie a Londrei. Autorul este, cel mai probabil, clientul care il solicitase pentru o cursa printr-o aplicație mobila, care este cautat acum de poliție.

- Patru barbați au fost condamnați vineri la Londra la pedepse cuprinse intre 13 și 27 de ani de inchisoare. Aceștia au fost condamnați pentru moartea a 39 de migranți vietnamezi. Cadavrele au fost gasite in remorca unui camion in Anglia, in 2019. Romanul Gheorghe Nica a primit cea mai mare pedeapsa.…

- Politia britanica va fi mai ferma cu persoanele care incalca regulile introduse pentru oprirea raspandirii COVID-19 si ar putea fi adoptate masuri si mai stricte, au anuntat marti autoritatile, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES.