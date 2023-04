Omul de afaceri Grigore Comănescu a murit! Este ctitorul mai multor biserici și nu-i plăcea să vorbească despre avuţiile sale Omul de afaceri Grigore Comanescu a murit dupa ce a ajuns la un spital din București. Barbatul ar fi fost internat din cauza unor probleme de sanatate. Este ctitorul mai multor biserici și nu-i placea sa vorbeasca despre avutiile sale. Veste morții sale a fost data de familia acestuia. „Cu inimile indoliate, familia anunța mutarea la cele veșnice, pe 11 aprilie, a celui care a fost Grigore Comanescu, tata, soț, bunic model. Cei care doresc sa iși ia ramas bun sunt așteptați astazi, 12 aprilie, la casa mortuara din incinta cimitirului Municipal din Constanța, de la ora 19.00. Slujba de inmormantare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

