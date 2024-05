Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii anunta ca banii pentru plata pensiilor inaintea sarbatorilor pascale au fost transferati integral Companiei Nationale Posta Romana. Conform sursei citate, sumele necesare pentru plata pensiilor inaintea sarbatorilor pascale au fost transferate, de catre Casa Nationala de Pensii Publice,…

- ULTIMII PAȘI PENTRU MAREA RECALCULARE, CAND PRIMESC DECIZIILE- 97% dintre dosarele de pensii evaluate și digitalizate- mai-august - distribuirea deciziilor de recalculare- septembrie - livrarea pensiilor majorate- aprox. 3 milioane de romani primesc a doua majorareSURSA: Realitatea PLUS Gaura din bugetul…

- La solicitarea premierului Marcel Ciolacu, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale a initiat un proiect de Hotarare de Guvern si un Memorandum pentru ca plata pensiilor sa poata fi facuta inaintea sarbatorilor pascale.Executivul a aprobat, in sedinta de joi, cele doua acte normative care asigura…

- Pensionarii aștepta cu nerabdare luna septembrie, dupa ce Guvernul a anunțat ca atunci va avea loc recalcularea pensiilor. Acestea au fost marite de la 1 ianuarie 2024, dar din septembrie, dupa recalculare, unii cetațeni se vor bucura de mai mulți bani. Pensii duble pentru anumiți romani Romanii vor…

- Pensii 2024: Guvernul a aprobat normele de aplicare pentru recalcularea pensiilor din sistemul public Pensii 2024: Guvernul a aprobat miercuri normele de aplicare ale Legii pensiilor, pe baza carora vor fi recalculate pensiile din sistemul public. Marcel Ciolacu a spus din nou ca nici o pensie nu va…

- Guvernul va aproba, miercuri, normele de aplicare a Legii pensiilor, pe baza carora se va face recalcularea, a anuntat, miercuri, prim-ministrul Marcel Ciolacu. „Un alt subiect extrem de important de astazi este despre pensii. Aprobam normele de aplicare a Legii pensiilor, pe baza carora recalculam…

- Premierul Marcel Ciolacu anunța marți ca in ședința de Guvern care a inceput la ora 14 vor fi aprobate normele pentru recalcularea pensiilor din sistemul public. Pensiile recalculate vor intra in plata in luna septembrie. „Un alt subiect extrem de important de astazi este despre pensii. Aprobam normele…