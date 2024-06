Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme a avut loc sambata dimineața pe DN 79 (Arad-Oradea), in apropiere de localitatea Zimand Cuz,... The post Accident rutier pe DN 79, in apropiere de Zimand Cuz. O femeie a ramas incarcerata in mașina appeared first on Special Arad · ultimele…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier intre un motociclist și o mașina. Evenimentul rutier a avut loc in localitatea Șimand... The post Accident intre un motociclist și o mașina la Șimand. Un barbat a ajuns la spital appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Cu doar cateva zeci de minute in urma, s-a produs un accident pe centura Aradului. Un camion s-a rasturnat chiar intr-o curba, in apropiere de... The post Accident pe centura Aradului. Un camion s-a rasturnat intr-o curba langa Metro appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Pompierii sibieni intervin de urgența la un accident rutier pe A1 la un accident rutier in care sunt implicate mai multe mașini. Din primele informații exista o victima incarcerata și alte doua victime care au nevoie de asistența medicala. A fost chemat și elicopterul SMURD.

- Un accident rutier a avut loc astazi in cartierul Maraști din Cluj-Napoca, fiind implicate trei autoturisme. Din primele informații, se pare ca in urma impactului, o autoutilitara a fost proiectata in peretele unei sali de jocuri de pe strada Fabricii. Vom reveni cu mai multe detalii in curand!

- O autospeciala SMURD care transporta un pacient la spital s-a rasturnat, duminica dupa-amiaza, dupa ce a fost implicata intr-un accident rutier, fiind lovita de un autoturism. Pacientul, un paramedic aflat in ambulanta alaturi de acesta, dar si un copil aflat in autoturism au fost dusi la spital, transmite…

- Miercuri seara, in jurul orei 20:15 a avut loc un accident rutier in municipiu, pe Calea Radnei, in intersecția cu strada Miorița. La fața locului,... The post Accident pe Calea Radnei, la intersecție cu str. Miorița. O mașina s-a rasturnat, iar alta a ajuns intr-o casa appeared first on Special Arad…

- Gestul inconștient al unui adolescent putea duce la o tragedie. Baiatul de 16 ani a furat mașina parinților și s-a urcat la volan, insoțit de doi prieteni, minori și ei. Dupa cațiva kilometri, adolescentul a pierdut controlul asupra volanului și a provocat un accident.