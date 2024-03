Ultimii pași pentru recalcularea pensiilor: unii pensionari primesc aproape 1.500 de lei în plus Dupa noua formula, unii pensionari primesc aproape 1.500 de lei in plus. Sunt insa și romani ce vor ramane cu pensia inghețata din toamna. CUM ARATA NOILE PENSII DUPA RECALCULAREexemplul 1tamplarnumar de puncte contributive - 36,89742stagiu de cotizarecondiții normale - 14 ani, 11 luni, 6 zilecondiții grupa a II-a - 21 de ani, 7 luni, 25 de zileperioade asimilate - 1 an, 3 luni, 22 de zilestagiu suplimentar aferent grupelor de munca - 5 ani, 3 lunișomaj - 8 luni, 26 de zilestagiu contributiv - 36 de ani, 7 lunipensie in plata - 2.192 de leipuncte de stabilitate2,5 de puncte pentru anii intre 25… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

