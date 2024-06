Handbal, Juniori II: Potaissa Turda/LT „Liviu Rebreanu” a încheiat turneul final pe locul 6 Echipa de juniori II de la Potaissa Turda, in colaborare cu Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu”, a incheiat pe locul 6 turneul final de la Timișoara. In meciul pentru locurile 5-6, turdenii au pierdut in fața celor de la Avatar Brașov, scor 40-37. A fost o partida extrem de echilibrata intre cele doua echipe, cu brașovenii mereu in avantaj, mai ales in partea secunda a intalnirii. Turdenii au caștigat primul meci de la turneul final, cu LPS Suceava, dar, au pierdut apoi urmatoarele trei partide. Pentru clubul turdean urmeaza turneul final la nivelul juniorilor IV, care se va desfașura la Cluj Napoca.… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

