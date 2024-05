La Timișoara se deschide o importantă conferință în domeniul juridic, în organizarea UVT Timișoara va gazdui, timp de doua zile, o importanta conferința in domeniul juridic. SPECTO 2024 – ”Proiectarea viitorului sistemului de justiție penala prin lentilele tehnologiei” este organizata de Universitatea de Vest din Timișoara și Confederația Europeana de Probațiune, in parteneriat cu Direcția Naționala de Probațiune, Administrația Naționala a Penitenciarelor și Asociația Romana de Științe Penale. ... The post La Timișoara se deschide o importanta conferința in domeniul juridic, in organizarea UVT appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 15 mai, la Institutul de Cercetari Avansate de Mediu al Universitații de Vest din Timișoara are loc cea de a treia ediție a Women in Data Science (WiDS). Evenimentul iși propune sa evidențieze rolul esențial pe care știința datelor il joaca in viața noastra cotidiana, sub tema „The Human Value…

- Una dintre cele mai mari companii straine din Timișoara, cu activitate in domeniul automotive, poate realiza prin intermediul echipei Series Analysis o serie de teste pentru gasirea unor eventuale defecte ale pieselor realizate, folosind chiar și un computer tomograf. Societatea a investit la Timișoara…

- Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) va invita sa participați la primul spectacol din turneul național ICONS. Show-ul pop-rock va avea loc joi, 9 mai 2024, la Casa Tineretului din Timișoara, iar intrarea va fi libera (in limita locurilor disponibile). Modelarea muzicii unor nume „iconice” precum…

- La Timișoara urmeaza sa fie deschise primele programe de masterat in domeniul tineretului. Primul astfel de program de studii universitare, ce vizeaza pregatirea academica de inalta calitate pentru cei care doresc sa urmeze o cariera in sectorul tineretului, va demara in anul 2025. Universitatea de…

- Marți, la Palatul Parlamentului a avut loc un eveniment important organizat de Ministerul Justiției, Federația Creștina pentru Educație și Acțiuni Sociale – CEAS și Administrația Naționala a Penitenciarelor. Titlul este sugestiv: “Schimb de bune practici romano-americane privind reintegrarea sociala…

- Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara a organizat miercuri, la Universitatea Stiintele Vietii din Timisoara, o conferința de prezentare a proiectului „Climat mai sigur in zona de frontiera romano-sarba.”. Proiectul este in valoare financiara de 13,8 milioane de euro , fiind cofinanțat…

- La Timișoara se pregatește organizarea unei noi acțiuni de deratizare, in perioada 26 februarie-8 martie 2024, in scopul combaterii rozatoarelor și asigurarii unui mediu urban sigur și salubru pentru cetațeni. In cazul in care condițiile meteo vor fi nefavorabile, perioada de desfașurare a acțiunii…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, transmite un mesaj catre mediul de afaceri din Romania care se afla in cautarea de forta de munca, ea spunand ca in sistemul penitenciar exista „forta de munca disciplinata si ordonata”, iar Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) asteapta solicitari pentru…