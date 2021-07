Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de COVID-19 in lume a ajuns miercuri la 5,7 milioane, un nou record saptamanal consecutiv, fiind cea mai ridicata cifra a contagierilor confirmate de la declansarea pandemiei in urma cu 17 luni, relateaza EFE. Acest nou prag, atins in mare parte in urma valului grav al pandemiei…

- Organizația Mondiala a Sanatații cere statelor G7 sa finanțeze vaccinarea impotriva coronavirusului la nivel global, intr-un efort de accelerare a imunizarii in toata lumea. Seful OMS a lansat un apel catre tarile cele mai bogate din lume, SUA, Japonia, Germania, Franta, Marea Britanie, Canada si Italia…

- Anunț OMS: Scadere „semnificativa” a numarului de cazuri noi de COVID-19, insa rata de infectare ramane ridicata, in Europa Joi, Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat faptul ca numarul noilor cazuri de COVID-19 a avut parte de o scadere „semnificativa” in Europa, dar a reamintit faptul ca rata…

- India a inregistrat duminica, 25 aprilie, aproape 350.000 de noi cazuri de Covid-19 in 24 de ore, un nou record al infectarilor zilnice la nivel global, scrie agenția France Presse, citata de News.ro . Autoritatile au decis sa prelungeasca cu o saptamana carantina in capitala New Delhi. India, o tara…

- India a raportat joi cel mai mare numar de contaminari zilnice cu SARS-CoV-2 din lume, iar numarul deceselor asociate Covid-19 a atins un nou varf.Autoritatile indiene au anuntat joi, pentru ultimele 24 de ore, un total de 314.835 de noi cazuri de Covid-19, potrivit Reuters.Organizatia Mondiala a Sanatatii…

- Infecțiile cu Covid-19 au crescut intr-un ritm alarmant timp de opt saptamani consecutive, a avertizat Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). Peste 5,2 milioane de cazuri noi au fost inregistrate...

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a confirmat joi ca a primit datele si are "pe radarul" o varianta a coronavirusului identificata in India, care insa nu se stie daca are legatura cu cresterea spectaculoasa a numarului de cazuri de COVID-19 in aceasta tara, relateaza EFE.Aceasta varianta are doua…

- Polonia va extinde pana pe 18 aprilie aplicarea masurilor anti-COVID-19 aflate in vigoare, intrucat presiunea asupra sistemului sanitar ramane ridicata, a precizat miercuri ministrul Sanatatii din aceasta tara, informeaza DPA.