OMS: Gripa aviară trebuie monitorizată îndeaproape, deși pentru oameni riscul este scăzut Riscul ca gripa aviara (H5N1) sa faca trecerea la oameni este scazut, dar ea trebuie monitorizata, anunța Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), transmite Reuters. H5N1 s-a raspandit la pasari de curte și pasari salbatice in ultimii 25 de ani, dar informații de data recenta arata ca aceasta infecție a fost depistata și la nurca, vidre, lei de mare, ceea ce ”trebuie monitorizat indeaproape”, afirma Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS. Vestea buna este ca riscul pentru om este scazut. Din 1996, cand a fost izolata tulpina acestei gripe, au fost raportate puține cazuri umane. Totuși,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

