OMS: Dacă măsurile nu se înăspresc, Europa va avea un val trei de pandemie Organizația Mondiala a Sanatații apreciaza ca va exista un val trei al pandemiei in Europa la inceputul anului viitor in cazul in care guvernele repeta masurile slabe de prevenire a valului doi. Aprecierile au fost facute de David Nabarro din cadrul OMS. El a aratat ca guvernele „nu au construit infrastructura necesara in lunile de vara, dupa ce au adus primul val sub control”, intr-un interviu acordat ziarelor elvețiene, citate de Reuters. „Acum avem al doilea val. Daca nu vor construi infrastructura necesara, vom avea un al treilea val la inceputul anului viitor”, a spus Nabarro, un britanic… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

