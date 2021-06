OMS anunță probleme la un vaccin anti-coronavirus - Reacția producătorilor Serviciul de precalificare al OMS a publicat miercuri o nota care enumera o serie de probleme descoperite in cursul unei inspectii efectuate intre 31 mai si 4 iunie la un sit de productie a Pharmstandard - Ufa Vitamin din orasul Ufa, in sud-vestul Rusiei.Vaccinul Sputnik V este deja utilizat in 40 de tari, printre care Rusia, Mexic, Argentina, India, Pakistan, Iran, Kenya si Algeria, potrivit datelor colectate de AFP.Inspectorii au constatat probleme in special in datele de supraveghere a procesului de fabricatie si de control al calitatii.Mai multe puncte exprima ingrijorarea legata de supravegherea… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

