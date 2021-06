OMS a autorizat folosirea vaccinului antiCOVID, Sinovac, produs de China

Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații a autorizat folosirea vaccinului anti-COVID, Sinovac, produs de chinezi. Serul, care se administreaza persoanelor de peste 18 ani, nu a fost inca aprobat si de Agenția Europeana a Medicamentului care face verificari de la inceputul lunii mai. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus,…

- Agentia Europeana a Medicamentului a inceput o evaluare a vaccinului chinez Sinovac, a anuntat marti autoritatea de reglementare a medicamentelor. Datele preliminare din studiile de laborator arata ca vaccinul produce un raspuns imun, a precizat EMA intr-un comunicat de presa. Procesul de „revizuire…

- AstraZeneca ar putea prezenta, pana la finalul anului 2021, o versiune modificata a vaccinului sau anti-Covid care sa fie eficienta si in cazul variantei sud-africane, potrivit publicatiei austriece Kurier, care citeaza un reprezentant al companiei farmaceutice, scrie news.ro . Sarah Walters, manager…

- Agenția Europeana a Medicamentului a ajuns la concluzia ca exista o legatura intre apariția cheagurilor de sange și vaccinul AstraZeneca, situație ce a ingrijorat intreaga populație. Cu toate astea, specialiștii de la Organizația Mondiala a Sanatații susțin ca legatura este una plauzibila, insa nu și…

- Vaccinul CoronaVac, care urmeaza sa fie achiziționat de ministerul Sanatații, a fost produs de compania biofarmaceutica privata Sinovac Biotech și este cel de-al doilea vaccin produs in China, care a fost autorizat pentru a fi administrat in China: in luna iulie 2020, autoritațile de la Beijing l-au…

- Mai multe țari europene iau in calcul sa foloseasca alt vaccin la rapel in cazul persoanelor care la prima doza au primit serul AstraZeneca, informeaza Reuters, potrivit DIGI24.. Dupa anunțul de miercuri privind existența unei legaturi intre apariția cheagurilor de sange și vaccinarea cu serul AstraZeneca,…

- Danemarca a decis sa prelungeasca cu trei saptamani suspendarea campaniei de vaccinare cu serul de la AstraZeneca, deși serul a fost declarat „sigur și eficient” de catre Agenția Europeana a Medicamentului și Organizația Mondiala a Sanatații.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a afirmat miercuri ca imunizarile cu vaccinul impotriva Covid-19 realizat de AstraZeneca si Universitatea Oxford trebuie sa continue, in timp ce organizatia efectueaza o evaluare a sigurantei acestuia, transmite CNBC si News.ro. Cele mai recente recomandari din…