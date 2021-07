Stiri pe aceeasi tema

- Mama care și-a neglijat copilul și l-a lasat sa fie mancat de viermi a fost condamnata la 18 ani si 2 luni de inchisoare, pentru rele tratamente aplicate minorului sub forma omor calificat. In iulie 2020, bunica lui Valentin a chemat ambulanța, iar copilul a fost dus la spital, acoperit de viermi. Cazul…

- Un urs de cateva sute de kilograme a fost lovit de o masina ieri noapte in județul Cluj. Animalul nu a murit, a fost lasat sa zaca pe margine soselei pana dimineata, iar mai apoi, grav ranit, a incercat sa se tarasca spre o padure, insa a inaintat abia 100 metri. In cele din urma, dupa 12 ore, a…

- La data de 9 iunie, in urma activitatilor investigativ-operative si a cercetarilor efectuate, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei orasului Huedin au identificat si retinut pentru 24 de ore o femeie in varsta 50 de ani, din comuna Borod, judetul Bihor, banuita de savarsirea unei…

- Magistrații Judecatoriei Iași au decis inceperea judecarii pianistului Codrin Constantin Nicoara, in cazul morții artistei ieșene care ii era soție, Maria Macsim Nicoara. Oamenii legii au decis sa nu il excluda din ancheta pe partenerul de viața al mezzosopranei, dupa ce au ieșit la iveala detalii cutremuratoare…

- Rata incidenței cumulative COVID-19 la o mie de locuitori in Dej continua sa scada și este foarte aproape de 1. Direcția de Sanatatea Publica (DSP) Cluj a actualizat rata incidenței cumulative COVID-19 la o mie de locuitori in toate localitațile (UAT) din județul Cluj (perioada 22 aprilie-5 mai 2021). In municipiul…