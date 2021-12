Stiri pe aceeasi tema

- Copiii mici par sa aiba erupții cutanate atuni cand sunt infectați cu noua varianta, a raportat un medic londonez.Dr. David Lloyd, medic generalist din nordul Londrei, a spus ca 15% dintre tinerii cu cazuri confirmate de Omicron, dezvolta pete pe piele. De asemenea, aceștia au suferit de oboseala, dureri…

- Pentru a evita suspendarea cursurilor și revenirea la invațamantul la distanța, Organizația Mondiala a Sanatații Regiunea Europa recomanda extinderea testelor in școli și promovarea vaccinarii elevilor. Folosirea maștilor, aerisirea precum și testele efectuate periodic ar trebui sa fie o regula in toate…

- Varianta Omicron se pare ca a dobandit cel puțin una dintre mutații prin preluarea unui fragment de material genetice la un alt virus, posibil de la cel care provoaca raceala obișnuita, susține un studiu recent. Fragmentul de material genetic nu a fost observat in nicio varianta anterioara a SARS-CoV-2,…

- Vaccinurile impotriva covid-19 nu ar trebui administrate tuturor copiilor, ci doar anumitor categorii, a anuntat miercuri Academia franceza de Medicina, potrivit AFP. „Academia Nationala de Medicina recomanda largirea imunizarii impotriva covid-19 cu vaccinul (Pfizer-BioNTech) a copiilor cu risc de…

- Reguli noi pentru testarea COVID-19 la domiciliu in Capitala. De marți, bucureștenii care au simptome specifice infecției cu SARS-CoV-2 se pot programa pentru testare la numarul de call center al DSP sau online. Decizia vine pentru a relaxa presiunea pusa pe serviciul de ambulanța, care a facut fața…

- Simptome COVID in cazul copiilor la care sa fie atenți parinții. Mihai Gafencu, medic pediatru: Febra, manifestari respiratorii și... The post Simptome COVID in cazul copiilor la care sa fie atenți parinții. Mihai Gafencu, medic pediatru: Febra, manifestari respiratorii și digestive appeared first on…

- Compania americana Pfizer a anunțat, joi, ca a cerut Agenției americane a medicamentului (FDA) din SUA autorizarea de urgența a administrarii vaccinului anti-Covid in cazul copiilor cu varste intre 5 și 11 ani. In acest sens, la sfarșitul lunii septembrie, compania farmaceutica a transmis FDA rezultatele…

- Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat luni ca va fi emis un ordin conform caruia, pentru o perioada de 30 de zile, vor fi suspendate internarile si interventiile chirurgicale, precum si alte tratamente si investigatii medicale care nu reprezinta urgente si care pot…